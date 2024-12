Bove bangt um Karriere - und schaut Hummels zu

Der 22-Jährige war am Sonntag beim Ligaspiel gegen Inter Mailand zusammengebrochen - offenbar aufgrund eines Herzstillstands.

Nach seinem Zusammenbruch am Sonntag bangt der italienische Fußballprofi um die Fortsetzung seiner Karriere. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, erlitt der Teamkollege von Robin Gosens bei der AC Florenz im Spiel gegen Inter Mailand am Sonntag einen Herzstillstand. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, ob der 22-Jährige ein Defibrillator-Implantat benötigt. In der Serie A dürfte er nach aktuellem italienischen Gesetz damit nicht mehr auflaufen.