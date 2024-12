Serie A: AC Florenz ist das Team der Stunde

SPORT1 01.12.2024 • 13:59 Uhr Die Fiorentina erlebt einen Höhenflug und eilt von Sieg zu Sieg. Der Traditionsklub aus der Toskana mischt in der italienischen Serie A ganz weit vorne mit.

Die italienische Serie A ist zurzeit die spannendste europäische Top-Liga. Gerade einmal ein Punkt trennt die ersten fünf Mannschaften. Mittendrin im Kampf um die Tabellenspitze ist mit der AC Florenz das Team der Stunde.

Die Fiorentina spielt bislang eine überragende Saison. Wettbewerbsübergreifend setzte es in 18 Partien beachtliche elf Siege und lediglich zwei Niederlagen. Die Mannschaft aus der Toskana ist mit sieben Erfolgen am Stück das formstärkste Team der Serie A. Eine solche Serie erreichte die Viola zuletzt 1960. Auf nationaler Ebene musste sich das Team von Cheftrainer Raffaele Palladino zuletzt vor zehn Spielen gegen Atalanta Bergamo (2:3) geschlagen geben.

Tabellenführung in Reichweite

Kein Wunder also, dass sich viele italienische Medien derzeit in ihren Schlagzeilen überbieten. „Fiorentina befindet in diesem ersten Teil der Saison im Höhenflug, der alle Erwartungen übertrifft“, schreibt Goal.com. „Ein Weg, der den Vergleich mit den großen Fiorentina-Teams der Vergangenheit nicht scheuen muss.“

Mit 27 Treffern stellen die Viola (die Violetten) die viertbeste Offensive der Liga – zehn Gegentreffer bedeuten die drittbeste Defensive im italienischen Oberhaus. Die Fiorentina rangiert, mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter SSC Neapel, auf Platz vier.

In der Conference League befindet sich der Traditionsklub ebenfalls in aussichtsreicher Position. Nach Siegen über The News Saints FC und den FC St. Gallen belegt Fiorentina aktuell den achten Tabellenrang.

Neuzugänge überragen bei der Fiorentina

Dass die Offensive bei AC Florenz in dieser Saison dermaßen brilliert, ist vor allem Stürmerneuzugang Moise Kean zu verdanken. In 15 Auftritten erzielte der ehemalige Stürmer von Paris Saint-Germain und Juventus Turin 12 Treffer. Allein in den letzten vier Auftritten gelangen dem 24-Jährigen stolze sieben Tore. Bemerkenswert ist die Leistungsexplosion des Italieners vor allem deshalb, da er letzte Saison bei Juventus in 20 Auftritten keinen einzigen Treffer erzielen konnte.

„Ich wusste, dass ich mehr geben konnte“, sagte Kean unlängst. „Das letzte Jahr war ein schlechtes Jahr, mit der Verletzung, durch die ich meinen Fokus verloren habe. Zu der Zeit wusste ich, dass es schwierig war, aber später ist man dankbar für diese Schwierigkeiten, weil sie einem beibringen, anders damit umzugehen, falls sie wieder auftreten. Letzte Saison war eine Lektion.“

Generell spielen die Neuzugänge der Fiorentina groß auf. Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens verdrängte auf Anhieb Christan Biraghi, den Kapitän der AC, aus der Startformation. Und im Tor überragt der zweimalige Europa-League-Gewinner David de Gea.

