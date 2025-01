Hummels : "Jetzt fliegst du wirklich - dafür sorge ich"

In seinem Podcast geht Mats Hummels detailliert auf die Rudelbildung im Spiel gegen Lazio ein. Er übt Selbstkritik, rechtfertigt aber auch den Platzverweis für seinen Gegenspieler.

Die beiden einzigen Tore im Römer im Derby fielen schon in der 11. und 18. Minute. Die Geschichte des Sieges der Roma gegen Lazio vom vergangenen Sonntag wäre also schnell erzählt.

Dann aber kam die dritte Minute der Nachspielzeit, ein Foul von Mats Hummels, sein Faller und eine enorme Rudelbildung, an deren Ende Hummels‘ Gegenspieler Taty Castellanos und ein Betreuer der Roma vom Platz flogen .

In seinem Podcast „Alleine ist schwer“ sprach der Weltmeister von 2014 ausführlich über die Szenen, die die Gemüter beim „Derbi della Capitale“ hochkochen ließen. „Es gab vorher schon ein bisschen Theatralik und so eine Szene mit unserem Torwart. Er war immer involviert“, sagte Hummels über Castellanos.

Hummels: „Ein klassisches, solides Foul“

In besagter Minute kam es dann zu einem „klassischen, soliden Foul von mir, ohne dass es schlimm war. Dann hingen wir so ein bisschen übereinander und ich weiß nicht genau, was passiert ist“, erklärte Hummels weiter.