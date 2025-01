Hummels' Trainer kündigt Rückzug an

Die AS Rom muss sich zeitnah einen neuen Trainer suchen. Claudio Ranieri kündigt seinen Rückzug an.

Die AS Rom muss sich zeitnah einen neuen Trainer suchen. Claudio Ranieri kündigt seinen Rückzug an.

Im Sommer ist Schluss! Claudio Ranieri hat angekündigt, nach der Saison in den Trainer-Ruhestand zurückzukehren. Für Mats Hummels bedeutet Ranieris Ankündigung zugleich einen Einschnitt bei der AS Rom , schließlich fand der frühere BVB-Star unter dem 73 Jahre alten Routinier zuletzt immer mehr zu alter Stärke zurück .

„Am Ende der Saison werde ich aufhören, Trainer zu sein. Es ist Zeit, Schluss zu machen“, sagte der Ranieri in der italienischen Sportsendung „Dribbling“, die am Samstagnachmittag ausgestrahlt wird. Auszüge des Interviews veröffentlichte der übertragende Sender Rai 2 bereits am Freitag.