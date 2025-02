Eine Regel, die kaum jemand kennt

Alessandro Nesta kehrt zu dem Klub zurück, der ihn einige Wochen zuvor entlassen hatte. Das Comeback hat in der Serie A Methode - auch aufgrund einer ungewöhnlichen Regel.

Man stelle sich folgendes Szenario in der Bundesliga vor: Nuri Sahin wird wenige Monate nach seiner Freistellung bei Borussia Dortmund wieder eingestellt, weil die Dinge unter seinem Nachfolger Niko Kovac noch schlechter laufen.

Undenkbar? In Italien mitnichten! Vor allem In der Zeit des legendären Palermo-Präsidenten Maurizio Zamperini, der von 2002 bis 2017 beim sizilianischen Traditionsverein das Sagen hatte, waren derlei Rückholaktionen fast schon an der Tagesordnung. Den Trainer Davide Ballardini beschäftigte der Klubpatron sogar drei Mal.