Hummels geißelt sich selbs! "Vielleicht größter Fehler der Karriere"

Mats Hummels hat nach seiner turbulenten Woche bei der AS Rom Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. „Ich bin nochmal in mich gegangen. Ich fürchte, es ist leider tatsächlich vielleicht der größte Fehler meiner Karriere gewesen“, sagte Hummels in seinem Podcast „Alleine ist schwer“ über seine frühe Rote Karte im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Athletic Bilbao.