Hummels? “Niemand kam Beckenbauer näher“

Sieben Jahre lang trainierte Mats Hummels unter Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Klopp hat seinen ehemaligen Schützling nun in den höchsten Tönen gelobt und mit Fußball-Legende Franz Beckenbauer verglichen.

„Es gab keinen Spieler, der Franz Beckenbauer näher kam in einer ähnlichen Position als Mats“, adelte der 57-Jährige den Verteidiger in der ZDF -Dokumentation „Hummels – La Finale“

Klopp lobte Hummels für die Interpretation seiner Position, an der sich einige namhafte Spieler, darunter beispielsweise Liverpool-Star Virgil van Dijk orientiert hätten.

Klopp lobt Hummels

Der ehemalige BVB-Trainer huldigte den Routinier dafür, schon im jungen Spieleralter Bälle immer wieder mit dem Außenrist gespielt und seine Technik dadurch perfektioniert zu haben: „Ansonsten konnte keiner einen Außenristpass so gut.“

Hummels spielte zuletzt bei der AS Rom und verkündete jüngst sein Karriereende als Profifußballer. „Es ist unsere eigene Entscheidung, ob wir mit dem, was wir erreicht haben, happy sind“, erklärte Klopp auf die Frage, ob er Mitleid mit Hummels oder Tipps für den Umgang mit seinem Karriereende habe.

Hummels kann auf Karriere stolz sein

Beim letzten Ligaspiel gegen die AC Mailand beendete der ehemalige BVB-Spieler seine aktive Laufbahn von der Bank aus. „Man guckt am Ende nicht darauf, was man im zweiten Teil der Karriere nicht mehr gewonnen hat, sondern guckt darauf: Was habe ich für eine geile Zeit gehabt“, fasste der langjährige Weggefährte zusammen, dass Hummels stolz auf seine 442 Bundesligaspiele sein kann.