Die "Schande" als vorläufiger Tiefpunkt

Maximilian Lotz 23.06.2025 • 12:22 Uhr Es ist noch nicht lange her, da spielte US Salernitana mit Franck Ribéry noch in der Serie A. Nun steigt der Klub zum zweiten Mal in Folge ab. Die Art und Weise ist unrühmlich.

Was sich am Sonntagabend im Stadio Arechi in Salerno abspielte, bezeichnete die Zeitung La Repubblica schlicht als „Schande“.

Nach der dritten Spielunterbrechung hatte Schiedsrichter Daniele Doveri genug und brach das Relegations-Rückspiel um den Klassenerhalt in der Serie B zwischen US Salernitana und Sampdoria Genua beim Stand von 0:2 für die Gäste in der 65. Minute schließlich ab.

Feuerwerkskörper und Sitzschalen auf dem Rasen

Die Ultras der Gastgeber hatten den Spielabbruch mit Ausschreitungen erzwungen. Rauchbomben wurden gezündet, Feuerwerkskörper flogen ebenso auf das Spielfeld wie Sitzschalen. Auch die Polizei musste einschreiten.

Schon das Hinspiel hatte US Salernitana mit 0:2 verloren. Zwar steht eine endgültige Entscheidung über die Wertung des Rückspiels noch aus, doch alles andere als ein Sieg für Sampdoria am grünen Tisch wäre eine Überraschung.

Mit Ribéry noch erstklassig - nun im freien Fall

Und während der frühere Europapokalgewinner aus Genua damit den erstmaligen Abstieg in die Drittklassigkeit unter glücklichen Umständen - schließlich durfte der Klub erst durch den Punktabzug von Ligakonkurrent Brescia an der Relegation teilnehmen - wohl doch noch abwendet, versinkt der Ex-Klub von Franck Ribéry im Chaos.

Vor drei Jahren hatte der langjährige Bayern-Star beim damaligen Erstligisten seine aktive Laufbahn beendet. Danach war Ribéry noch bis Anfang 2024 als Techniktrainer in Salerno tätig.

Am Saisonende stieg das abgeschlagene Schlusslicht in die Serie B ab. Nur ein Jahr später folgt nun der Absturz in die Drittklassigkeit. Es ist der vorläufige Tiefpunkt einer anhaltenden Talfahrt.

US Salernitana droht empfindliche Strafe

„Nicht nur eine Niederlage gegen Sampdoria“, titelte der Corriere dello Sport am Montag. Auch wenn das Urteil des Sportgerichts noch aussteht - der Ausgang sei „praktisch in Stein gemeißelt“.

Es könne keine andere Möglichkeit als eine kampflose Niederlage geben, hieß es in dem Bericht weiter. Zudem droht dem Klub eine empfindliche Geldstrafe.

Für Schlagzeilen hatte US Salernitana im Vorfeld des Rückspiels gesorgt, als der Klub wegen mehrerer Lebensmittelvergiftungen im Team nach dem Hinspiel um eine Verlegung des entscheidenden Spiels gebeten hatte.