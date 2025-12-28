"Wirkt wie ein Fehler": Buffons Sohn mit besonderem Einsatz

Maximilian Lotz 28.12.2025 • 08:28 Uhr Gianluigi Buffons Sohn wird im Spiel gegen den langjährigen Klub seines Vaters eingewechselt.

Im Spiel des SC Pisa gegen Juventus Turin lief die 84. Minute, als Pisas Trainer Alberto Gilardino seinen letzten Joker zog: Louis Buffon.

Der 17 Jahre alte Sohn des langjährigen Juve-Keepers Gianluigi Buffon sollte dem Aufsteiger beim Zwischenstand von 0:1 möglichst doch noch einen Punktgewinn bescheren.

„Wirkt wie ein Fehler“: Buffon gegen Juve eingewechselt

„Buffon versucht, gegen Juve ein Tor zu schießen“, schrieb die Gazzetta dello Sport - und stutzte selbst: „Wenn man es so liest, wirkt es wie ein Fehler. Vor allem, da Gigi fast zwanzig Jahre lang versucht hat, Gegentore der Bianconeri zu verhindern.“

Nun durfte Buffon junior seinen vierten Einsatz in der Serie A feiern. Die TV-Kameras fingen bei seiner Einwechslung seine Mutter Alena Seredova auf der Tribüne ein. Sie hielt den besonderen Moment mit der Handy-Kamera fest.

Die ganz große Geschichte mit dem Titel „Ausgerechnet“ blieb dann aber aus. Kenan Yildiz (90.+2) entschied die Partie in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 2:0-Endstand, nachdem Pierre Kalulu (73.) das Führungstor erzielt hatte.

Buffon glänzt für tschechische Junioren-Nationalmannschaft

Buffon, der im Oktober sein Erstliga-Debüt gefeiert hatte, konnte abgesehen von ein paar Ballkontakten keine entscheidenden Akzente mehr setzen.