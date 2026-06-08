Ex-Weltmeister übernimmt in Florenz: Neuer Trainer für Robin Gosens

SID 08.06.2026 • 19:59 Uhr Die AC Florenz hat einen neuen Trainer. Der Verein von Robin Gosens wird künftig von einem italienischen WM-Helden trainiert.

Der 24-malige Nationalspieler Robin Gosens muss sich in der kommenden Saison bei der AC Florenz unter einem neuen Trainer behaupten.

Wie der Klub aus der Serie A am Montag mitteilte, wird der italienische Ex-Weltmeister Fabio Grosso ab sofort in der toskanischen Stadt an der Seitenlinie stehen. Beim in der Vorsaison stark abstiegsbedrohten Verein erhält der 48-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre.

Grosso in Deutschland altbekannt

Zuvor stand Grosso bei Ligarivalen und Aufsteiger US Sassuolo unter Vertrag. In Deutschland ist der ehemalige Außenverteidiger altbekannt: Mit der italienischen Nationalmannschaft hatte er auf dem Weg zum WM-Titel 2006 dem deutschen Sommermärchen ein jähes Ende bereitet.

Grosso sorgte dabei nicht nur für das vorentscheidende 1:0 im Halbfinale gegen die DFB-Elf, sondern verwandelte im Endspiel auch den finalen Elfmeter gegen Frankreich.