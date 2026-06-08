Ex-Weltmeister übernimmt in Florenz: Neuer Trainer für Robin Gosens

Der 24-malige Nationalspieler Robin Gosens muss sich in der kommenden Saison bei der AC Florenz unter einem neuen Trainer behaupten.
Neuer Trainer für Gosens
Wie der Klub aus der Serie A am Montag mitteilte, wird der italienische Ex-Weltmeister Fabio Grosso ab sofort in der toskanischen Stadt an der Seitenlinie stehen. Beim in der Vorsaison stark abstiegsbedrohten Verein erhält der 48-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre.
Grosso in Deutschland altbekannt
Zuvor stand Grosso bei Ligarivalen und Aufsteiger US Sassuolo unter Vertrag. In Deutschland ist der ehemalige Außenverteidiger altbekannt: Mit der italienischen Nationalmannschaft hatte er auf dem Weg zum WM-Titel 2006 dem deutschen Sommermärchen ein jähes Ende bereitet.
Grosso sorgte dabei nicht nur für das vorentscheidende 1:0 im Halbfinale gegen die DFB-Elf, sondern verwandelte im Endspiel auch den finalen Elfmeter gegen Frankreich.
Gosens, der 2024 nach Florenz wechselte, kann sich unter dem neuen Trainer wieder in den Fokus spielen. In der Nationalmannschaft stand er zuletzt im vergangenen Jahr in der Nations League auf dem Platz, für die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht berücksichtigt.