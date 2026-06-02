Neuer Job für Tedesco

SID 02.06.2026 • 14:40 Uhr Domenico Tedesco findet nach seinem Aus in der Türkei einen neuen Job. Für den ehemaligen Bundesliga-Coach geht es ins fünfte Land seiner Trainerkarriere.

Domenico Tedesco hat einen neuen Trainerjob: Der 40-Jährige, der in der Bundesliga bereits bei Schalke 04 (2017-2019) und RB Leipzig (2021-2022) an der Seitenlinie stand, übernimmt den italienischen Erstligisten FC Bologna.

Rundreise von Tedesco geht weiter

„Bologna gibt bekannt, dass es die technische Leitung seiner ersten Mannschaft Domenico Tedesco anvertraut hat, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 mit einer Option auf eine weitere Saison unterzeichnet hat“, teilte der Tabellenachte der abgelaufenen Serie-A-Saison mit. Tedesco folgt auf Vincenzo Italiano, der den Verein zuvor „im Einvernehmen“ verlassen hatte.

Für Tedesco ist es die siebte Trainerstation im fünften Land. Begonnen hatte er seine Trainerkarriere bei Erzgebirge Aue. Danach folgten unter anderem Stationen bei Spartak Moskau und als belgischer Nationaltrainer (Februar 2023 bis Januar 2025).