Entscheidung bei Nick Woltemade

Julius Schamburg 06.09.2026 • 20:06 Uhr Nick Woltemade sitzt bei Juventus Turin zunächst nur auf der Bank. Der Deutsche muss auf sein Pflichtspieldebüt für die Alte Dame warten.

Nick Woltemade kommt bei Juventus Turin nicht zu seinem Startelf-Debüt und sitzt beim Ligaspiel gegen die AC Mailand zunächst nur auf der Bank.

Erst am Freitag hatte Woltemade in der Continassa erstmals eine komplette Einheit mit der Mannschaft absolviert. Woltemade war kurz vor Ende des Transferfensters auf Leihbasis von Newcastle United zur alten Dame nach Turin gewechselt. Eine Kaufoption besitzt der Serie-A-Klub nicht.

Nach zwölf Monaten in der Premier League steht der deutsche Nationalspieler in Italien vor dem nächsten Neustart.