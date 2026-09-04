Spannende Idee zu Woltemade: "Zusammen das perfekte Duo"

Philipp Heinemann 04.09.2026 • 15:05 Uhr Nick Woltemade bekommt nach seinem Wechsel zu Juve viel Kritik ab. Ein ehemaliger Förderer steht jedoch zu dem Nationalspieler - und prophezeit gute Auftritte bei Juve.

Nick Woltemade hat nach seinem vorzeitigen Abschied von Newcastle United Rückendeckung von einem ehemaligen Förderer erhalten. Der Trainer Horst Steffen lobte seinen einstigen Schützling und stellte kommende Höhenflüge bei Juventus Turin in Aussicht.

„Nick versteht es sehr gut, die richtigen Räume zu erkennen und zu besetzen“, erklärte Steffen, der Woltemade aus der gemeinsamen Zeit bei der SV Elversberg kennt, im Interview mit Tuttosport.

Schon früh habe er erkannt, dass sich bei dem deutschen Nationalspieler um ein besonderes Talent handele – auch wenn der Youngster damals von einem anderen Elversberg-Mitarbeiter entdeckt wurde. „Tatsächlich war es ein Talentscout des Vereins, Ole Book, der uns auf ihn aufmerksam gemacht hat“. Der angesprochene Book ist mittlerweile Sportdirektor von Borussia Dortmund.

Woltemade als Teil von Juves neuem Traum-Duo?

„Ich war beeindruckt von seiner starken Dribbelstärke und der Qualität, mit der er den Ball kontrollierte. Und dann noch diese Körpergröße von fast zwei Metern. Das ist nicht gerade alltäglich“, befand Steffen.

Geht es nach dem aktuell vereinslosen Coach, könnte Woltemade bei Juve, wo er ein Jahr auf Leihbasis spielen soll, vor allem mit Randal Kolo Muani ein gefährliches Duo bilden. „Die Voraussetzungen für ein gutes Zusammenspiel sind gegeben, denn Nick verfügt über eine hohe taktische Intelligenz. Er analysiert ständig die Bewegungen seiner Mitspieler, um die besten Positionen zu finden. Zusammen wären sie ein perfektes Duo.“