Spannende Idee zu Woltemade: "Zusammen das perfekte Duo"

Nick Woltemade hat nach seinem vorzeitigen Abschied von Newcastle United Rückendeckung von einem ehemaligen Förderer erhalten. Der Trainer Horst Steffen lobte seinen einstigen Schützling und stellte kommende Höhenflüge bei Juventus Turin in Aussicht.
Viel Lob für Woltemade
„Nick versteht es sehr gut, die richtigen Räume zu erkennen und zu besetzen“, erklärte Steffen, der Woltemade aus der gemeinsamen Zeit bei der SV Elversberg kennt, im Interview mit Tuttosport.
Schon früh habe er erkannt, dass sich bei dem deutschen Nationalspieler um ein besonderes Talent handele – auch wenn der Youngster damals von einem anderen Elversberg-Mitarbeiter entdeckt wurde. „Tatsächlich war es ein Talentscout des Vereins, Ole Book, der uns auf ihn aufmerksam gemacht hat“. Der angesprochene Book ist mittlerweile Sportdirektor von Borussia Dortmund.
Woltemade als Teil von Juves neuem Traum-Duo?
„Ich war beeindruckt von seiner starken Dribbelstärke und der Qualität, mit der er den Ball kontrollierte. Und dann noch diese Körpergröße von fast zwei Metern. Das ist nicht gerade alltäglich“, befand Steffen.
Geht es nach dem aktuell vereinslosen Coach, könnte Woltemade bei Juve, wo er ein Jahr auf Leihbasis spielen soll, vor allem mit Randal Kolo Muani ein gefährliches Duo bilden. „Die Voraussetzungen für ein gutes Zusammenspiel sind gegeben, denn Nick verfügt über eine hohe taktische Intelligenz. Er analysiert ständig die Bewegungen seiner Mitspieler, um die besten Positionen zu finden. Zusammen wären sie ein perfektes Duo.“
Woltemade war mit einer heftigen Prise Kritik aus England verabschiedet worden, die mit seiner Ablösesumme von 85 Millionen Euro verbundenen Erwartungen hatte er nicht erfüllen können. Steffen macht sich um die Karriere des 24-Jährigen aber keine Sorgen: „Meiner Meinung nach hat Nick genug Qualität, um sich bei Juve einen Stammplatz zu sichern.“
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