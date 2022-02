Galatasaray: Omar Elabdellaoui mit Comeback nach Verletzung mit Feuerwerkskörper

Der Rechtsverteidiger schuftete hart und wurde Mitte Februar dann erstmals wieder in den Kader aufgenommen. Am Montag folgte dann der Moment, auf den er über ein Jahr hingearbeitet hatte. Elabdellaoui war am Ziel, mit einer Sportbrille absolvierte er die 90 Minuten gegen Göztepe. Diese wird er auch in Zukunft weiter tragen.