Mission erfüllt: Ex-HSV-Coach verlässt Samsunspor

Gisdol äußerte große Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die ihm während seiner Zeit in Samsun über den Weg gelaufen sind. „Ich werde diese Erfahrung definitiv nicht vergessen. Ich bin sehr dankbar für die Menschen, die ich in diesem Prozess kennengelernt habe“, sagte Gisdol. Besonders hob er die Loyalität seiner Spieler hervor, die von Anfang an seine Anweisungen umgesetzt und an seine Vision geglaubt hatten.