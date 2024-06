Hakan Arslan verlässt Sivasspor nach 11 Jahren: Abschied mit Emotionen und neuen Herausforderungen**

2023.05.18 Kedzierzyn-Kozle siatkowka mezczyzn Liga Mistrzow Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle Wylot ZAKSY na Super Final w Turynie N z David Smith Foto Lukasz Laskowski PressFocus 2023.05.18 Kedzierzyn-Kozle Volleyball Men Champions League season 2022 2023 David Smith Credit: Lukasz Laskowski PressFocus NEWSPIX.PL --- Newspix.pl Departure of Zaksa Kedzierzyn Kozle volleyball players to Turin, for the final of the Volleyball Champions League. POLAND OUT! PUBLICATIONxNOTxINxPOL 20230518xluk0011

© IMAGO/Newspix