Mega-Ärger um Ex-Dortmunder! "E-Mail geschickt, die uns sehr verärgert hat"

Der frühere BVB -Profi Thomas Meunier hat in der Türkei für großen Ärger bei seinem inzwischen ehemaligem Klub Trabzonspor gesorgt. So habe der 32-Jährige laut Berichten diverser türkischer Medien eine vertraglich festgelegte Klausel aktiviert, durch die er den Klub mittels einer einseitigen Kündigung verlassen kann.

Und tatsächlich: Auf der vereinseigenen Webseite schrieb der Klub am Dienstag in einem Statement : „Im Zusammenhang mit der Kündigung durch den Fußballspieler wurde ein Gerichtsverfahren gegen alle Beteiligten, insbesondere gegen Thomas Andre Meunier, eingeleitet.“

Meunier-Klausel existierte „aus familiären Gründen“

Wie es überhaupt zu dieser ungewöhnlichen Klausel in Meuniers Vertrag kam, erklärt Dogan wie folgt: „Bei dem Vertrag, den wir mit Thomas Meunier geschlossen haben, haben wir erklärt, dass wir es verstehen würden, wenn er aus familiären Gründen, die ich hier nicht erläutern kann, zu einem Verein wechselt, in dessen Nähe seine Familie lebt.“

Dabei hatte Meunier beim türkischen Verein dem Anschein nach eine gute Zeit. In der Mannschaft von Trainer Abdullah Avci gehörte der Außenverteidiger zum Stammpersonal und absolvierte seit seinem späten Wechsel im Februar 18 Einsätze von Beginn an, in denen er acht Scorerpunkte verbuchen konnte. Als Folge darauf schaffte es der Ex-Dortmunder in den EM-Kader der Belgier, konnte aber wegen einer Muskelverletzung nicht mitwirken.