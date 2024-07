Trabzonspor holt Weltstar: Stefan Savic verstärkt die Defensive

Überraschender Wechsel nach langen Verhandlungen

Ursprünglich war Trabzonspor lange Zeit an Samuel Gigot interessiert. Doch die Verhandlungen führten schließlich zu Stefan Savic, der nach neun Jahren bei Atletico Madrid ablösefrei zu Trabzonspor wechselt. Der 1,87 Meter große Verteidiger landete gestern um 20:30 Uhr in Trabzon und wurde von den Fans begeistert empfangen.

Statements und Erwartungen

Ein Blick auf Savics Karriere

Stefan Savic begann seine Karriere in der Jugend von Borca in Serbien und wechselte 2010 für 300.000 Euro zu Partizan Belgrad. Dort fiel er schnell auf und wechselte 2011 für 12 Millionen Euro zu Manchester City. Nach einer Saison und 21 Spielen in England zog es ihn 2012 ablösefrei zur Fiorentina, wo er in drei Jahren 106 Spiele absolvierte. 2015 folgte der Wechsel zu Atletico Madrid für erneut 12 Millionen Euro.