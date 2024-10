Ex-Schalke-Coach ärgert "The Special One"! Reis' besondere Begegnung mit Mourinho

Es war ein kurzer Plausch unter Kollegen. Nach ein paar freundlichen Worten klopfte José Mourinho seinem Gegenüber Thomas Reis anerkennend auf die Schulter. Ein Video dieser besonderen Begegnung vor dem Spiel zwischen Samsunspor und Fenerbahce am Sonntag ging viral.

Dass sich der ehemalige Schalke-Trainer und der portugiesische Starcoach einmal auf Augenhöhe begegnen werden, hätten noch bis vor wenigen Monaten wohl die wenigsten vermutet. Und nun trotzte Reis mit seiner Mannschaft Mourinhos Fenerbahce ein 2:2 (0:1) ab und behauptete damit den sensationellen dritten Tabellenplatz in der Süper Lig - einen Platz und zwei Punkte vor Fener.

Reis überrascht mit Samsunspor

Dass die vergangenen Wochen für Reis selbst so erfolgreich verliefen, war so nicht zu erwarten. Zum Saisonstart belegte Samsunspor nach einer 0:2-Niederlage gegen Besiktas noch den letzten Platz, doch danach gab es nur noch eine Niederlage.

Der ungeahnte Höhenflug mit sechs Siegen erfuhr mit dem Remis gegen Fener am Sonntag einen leichten Dämpfer, der allerdings aus Sicht des Überraschungsteams nicht als solcher zu werten ist.

Zumal die Zielsetzung vor der Saison lautete: Klassenerhalt. In der Vorsaison bewahrte Reis‘ Vorgänger Markus Gisdol den damaligen Aufsteiger vor der direkten Rückkehr in die Zweitklassigkeit. Nachdem Gisdol seinen Vertrag im Sommer nicht verlängerte, übernahm Reis das Ruder an der türkischen Schwarzmeerküste.