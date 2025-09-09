Neuer Job für Sahin?

Johannes Vehren 09.09.2025 • 10:01 Uhr Nuri Sahin wurde im Januar beim BVB freigestellt. Der Trainer ist wohl nun bei einem türkischen Verein im Gespräch.

Kehrt Nuri Sahin wieder zurück an die Seitenlinie? Nach seiner Freistellung bei Borussia Dortmund im Januar ist der Trainer vereinslos. Dies könnte sich jedoch schon bald ändern.

Wie die beiden Journalisten Yagiz Sabuncuoglu und Nicolo Schira übereinstimmend berichten, führt Sahin aktuell Gespräche mit den Bossen von Basaksehir.

Sahin wohl nicht der einzige auf der Kandidatenliste

Der Istanbuler Klub und Coach Cagdas Atan trennten sich nach dem durchwachsenen Saisonstart am Montag einvernehmlich. Die Türken verpassten die Conference-League-Qualifikation und starteten mit zwei Remis in die Süper Lig.

Dementsprechend sind die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Nachfolger und sehen Sahin als möglichen Kandidaten an. Neben dem Ex-BVB-Trainer soll auch Erol Bulut auf der Liste stehen.

Sahin beerbte Terzic beim BVB

Sahin begann 2021 seine Trainerlaufbahn in der Türkei bei Antalyaspor. Im Januar 2024 wechselte er dann zum BVB und wurde Co-Trainer von Edin Terzic.