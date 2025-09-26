Torlos-Serie geht weiter: Sané vergibt Großchance bei Gala-Sieg

Tobias Wiltschek 26.09.2025 • 21:51 Uhr Leroy Sané ist in der türkischen Liga nun schon seit vier Spielen ohne Torbeteiligung. Zum Sieg in Alanya reicht es für Galatasaray trotzdem - dank eines Traumtores.

Galatasaray Istanbul bleibt in der türkischen Süper Lig das Maß aller Dinge.

Im siebten Liga-Spiel feierte das Team von Okan Buruk mit dem 1:0 bei Alanyaspor den siebten Sieg. Damit baute Gala die Tabellenführung vorläufig auf neun Punkte aus.

Für das sehenswerte Tor des Tages sorgte der Italiener Mauro Icardi mit der Hacke in der 23. Minute.

Sané vergibt Großchance und wird ausgewechselt

Zwei Minuten zuvor schon hätte Leroy Sané die Gäste in Führung bringen können. Doch mit seinem Kopfball aus Nahdistanz nach Flanke von Eren Elmali scheiterte er an Torwart Ertugrul Taskiran.

In der 77. Minute war dann Feierabend für den Deutschen, der zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Er wurde für Metehan Baltaci ausgewechselt.

Damit bleibt der 29-Jährige auch im vierten Liga-Spiel in Folge ohne Torbeteiligung und insgesamt bei einem Tor und einem Assist stehen.

Ilkay Gündogan wurde nach gut einer Stunde eingewechselt. Wichtiger für die Gala-Fans war aber die Einwechslung von Victor Osimhen.