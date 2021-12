Judoka Margaux Pinot offenbar übel von Freund verprügelt - Freispruch vor Gericht

Pinots Teamkollegin Clarisse Agbégnénou, zweimalige Goldmedaillengewinnerin von Tokio, zeigte sich entsetzt: „Ich habe keine Worte, um auszudrücken, was in meinem Kopf und meinem Körper als Frau vorgeht, angesichts dessen, was meine Teamkollegin Margaux Pinot erlitten hat.“