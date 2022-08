Anthony Joshua legt nach Pleite gegen Usyk völlig bizarren Auftritt hin

Und auch diesmal stand am Ende wieder eine Niederlage. Der Frust nach Verkündung des Ergebnisses war geradezu spürbar. Joshua - der erst wild gestikulierend in Richtung Kabine verschwand, dann aber wieder umdrehte - schnappte sich zwei der WM-Gürtel seines Kontrahenten und hielt sie in die Höhe, als hätte er sie gewonnen. Dann ließ er sie seitlich aus dem Ring fallen. (Rückblick: Krachende Pleite für Joshua)