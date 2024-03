Vom Fußball-Torhüter unter Tuchel zum deutschen Käfigkampf-Idol

Beim VfB Stuttgart spielte er als Torwart in der Jugend, unter seinen Teamkollegen: Andreas Beck und Serdar Tasci, später mit dem VfB deutscher Meister und Nationalspieler unter Joachim Löw. Ihr gemeinsamer Trainer damals? Ein gewisser Thomas Tuchel.

Für Jungwirth ist der Traum von der großen Fußballbühne längst geplatzt, nicht allerdings der Traum von der großen Sportbühne: Am Samstag wird Jungwirth vor rund 13.000 Fans in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle im Rampenlicht stehen - als MMA-Kämpfer beim Event OKTAGON 55.

Christian Jungwirth: Vom VfB Stuttgart zum MMA-Idol

Der Weltergewichtler Jungwirth trifft am Samstag zum zweiten Mal auf seinen slowakischen Rivalen Robert Pukac, er ist das werbewirksame Aushängeschild des Kampfabends, mit der die in Tschechien ansässige Liga Oktagon MMA ihren Status als europäisches Pendant zum Milliarden-Unternehmen UFC untermauert.

Der 37-Jährige stammt aus der Kleinstadt Bopfingen in Baden-Württemberg, nahe der Grenze zu Bayern. Als Jugendfußballer im nahe gelegenen Nördlingen machte er den VfB auf sich aufmerksam, spielte dort unter anderem unter dem jungen Tuchel, wenige Jahre vor dessen Durchbruch als Bundesliga-Coach.

Lebenskrise nach dem Aus als Fußballer

Dem Fußball blieb Jungwirth als Teil der VfB-Ultraszene verbunden, er driftete dabei auch in Hooliganismus ab. Letztlich kam er aber auf den Gedanken, seine Faszination für Kämpfe in geordnete Bahnen zu lenken - erst als Boxer, dann in der aufblühenden MMA-Szene.