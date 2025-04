Das traurige Ende eines Wrestling-Kultstars

Der in New Jersey geborene Jonathan Rechner, wie Mahoney wirklich hieß, war Wrestler seit seinem 15. Lebensjahr und ein Jugendfreund des 2005 ebenfalls früh verstorbenen Chris Candido (bei WWE bekannt als Body Donna Skip) .

Das Metier des früheren Amateurringers Mahoney - seine Karriere in dem Sport endete angeblich, als er einem Mattenrichter einen Kopfstoß verpasste - wurde das dort essenzielle Hardcore-Wrestling, Showkämpfe in denen der Einsatz von Gegenständen im Mittelpunkt stand. Im Falle von Mahoney vor allem der Einsatz von Stühlen.

Mahoney wurde 2008 entlassen und war seitdem wieder in der Independent-Szene aktiv. Auch hinter den Kulissen galt Mahoney als spezieller Charakter - bekennender Satanist einerseits, ein großes Kind andererseits. „Er war ein sehr lauter, überfreundlicher Typ, der jeden für seinen besten Freund zu halten schien“, erinnert sich Ex-Kollege Lance Storm auf Twitter : „Ich fühlte mich nicht so wohl mit ihm und habe ihn oft gemieden. Das verringert aber nicht meine Trauer. Es steigert sie vielleicht eher.“

Dem Pro Wrestling Insider zufolge hatte Mahoney zuletzt große gesundheitliche Probleme gehabt und stark an Gewicht verloren: „Sein Körper hat den Preis bezahlt für das, was er geliebt hat - insbesondere weil er es weit länger getan hat, als er es hätte tun sollen.“

In einer posthumen Untersuchung wurde festgestellt, dass Mahoney an der Gehirnerkrankung CTE (Chronisch-traumatische Enzephalopathie) litt, nicht ganz verwunderlich beim Gedanken an die vielen Schläge, die er in den Hardcore-Matches gegen seinen Kopf einsteckte. Seine Hinterbliebenen schlossen sich einer in ihrer konkreten Ausformulierung umstrittenen Sammelklage gegen WWE an, die 2018 abgewiesen wurde.