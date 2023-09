Boxen: Das tragische Ende einer bis heute unerreichten Ikone

Rocky Marciano maß gerade mal 1,79 m und wog nur 85 kg. Die Qualitäten, die in dem Sohn italienischer Einwanderer steckten, ließen ihn aber weit über das hinauswachsen, was ihm eigentlich vorherbestimmt schien. ( NEWS: Alles zum Boxen )

Am 27. April 1956 beendete Marciano nach 49 Siegen in 49 Profikämpfen seine Karriere - seine makellose Rekordbilanz wurde erst 2017 von Superstar Floyd Mayweather übertroffen.

Rocky Marciano hält bis heute Rekorde

Der am 1. September 1923 in Brockton/Massachusetts geborene Marciano, der eigentlich Rocco Francis Marchegiano hieß, kam erst mit 20 Jahren zum Boxen, steckte dann aber seinen ganzen Ehrgeiz in die Karriere.

Gewichtsklassenübergreifend einzigartig ist auch Marcianos Errungenschaft all seine Gegner in Titelkämpfen ausgeknockt zu haben: den von ihm entthronten Jersey Joe Walcott (zweimal), Roland La Starza, Ezzard Charles (nach einem Punktsieg im ersten Anlauf), Don Cockell und seinen letzten Gegner Archie Moore.

Todesursache: Ein Flugzeugabsturz kurz vor dem 46. Geburtstag

Zehn Jahre danach kam Marciano unter ähnlichen Umständen wie 2020 Basketball-Star Kobe Bryant ums Leben: Er saß in einem Privatflugzeug auf dem Weg nach Des Moines in Iowa, als der verhältnismäßig unerfahrene Pilot bei schlechtem Wetter die Orientierung verlor und einen Absturz verursachte.

Marciano starb am 31. August 1969, einen Tag vor seinem 46. Geburtstag, am Landeort war eine Überraschungsparty für ihn geplant. Marciano liegt in Fort Lauderdale in Florida begraben, zusammen mit seiner Frau Barbara, die fünf Jahre nach ihm an Lungenkrebs starb.