Pleite für Anthony Joshua gegen Alexander Usyk hat großes Ausmaß

Joshuas Traum von der Vereinigung aller großen Schwergewichtsgürtel ist auf brutale Weise geplatzt, die Pläne für den lukrativen Mega-Fight gegen WBC-Champion Tyson Fury vorerst begraben. „Bleibt positiv, auch wenn die Welt vor dir zusammenbricht!“, twitterte Joshua in der Nacht wohl mehr an sich selbst adressiert als an seine Millionen Fans.