Boxen: Jake Paul erlebt ein folgenschweres Fiasko

Paul gegen Hasim Rahman Jr., das war der Plan für die nächste Card am kommenden Samstag, den 6. August. Gewiss kein Kampf, an den man in Jahrzehnten noch zurückdenkt, aber doch ein schöner Ritterschlag für den YouTube-Star, der mit einer ähnlichen Masche wie Conor McGregor bei der UFC zuletzt für klingelnde Kassen in der Boxwelt gesorgt hatte. (Logan und Jake Paul: Ihr YouTube-Ruhm, ihr Vermögen, warum sie umstritten sind)