Anthony Joshua vor dem Nichts? Axel Schulz rät ihm zum Karriere-Ende

„Ich wurde ja auch immer gefragt: Warum haust du denn nicht mehr zu?“, erinnert sich Schulz: „Das Problem ist eben: Wenn ich das tue, öffne ich mich für die Schläge des anderen und das kann dann nach hinten losgehen. Und in dem Moment, in dem du dir selbst nicht mehr vertraust, gerät alles aus dem Gleichgewicht, da geht sehr viel verloren. Es ist im Schwergewicht am schwersten, sich aus einem Loch zurückzufighten.“