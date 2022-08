Fury kündigt Comeback an und fordert Chisora

Tyson Fury hat nach seinem vermeintlichen Rücktritt ein Comeback im Boxring angekündigt. Der 33-Jährige will ein drittes Mal gegen Derek Chisora antreten, dies kündigte er in den Sozialen Medien an. Als Trainer wird Fury demnach künftig vom 28 Jahre alten Federgewichtler Isaac Lowe betreut.