Box-Hammer mit Folgen: Der Sportart droht jetzt der Super-GAU

Kremlew behob mit Hilfe von Hauptsponsor Gazprom auch die wirtschaftliche Not des Verbands - zum Preis völliger Abhängigkeit vom russischen Staatskonzern, die nun umso mehr in den Blick gerät. Wie jeder, der im autoritären Russland etwas werden will, ist jedenfalls auch Kremlew von Staatspräsident Wladimir Putin abhängig. Erst in diesem Monat gab es ein öffentliches Treffen der beiden bei der Eröffnung eines Kampfsport-Zentrums in Moskau.