Canelo vs. Golovkin: Eine große Box-Rivalität nimmt ein überraschendes Ende

Das Ende der Trilogie mit Golvkin konnte über weite Strecken nicht mit der Qualität der vorherigen Kämpfe mithalten, Alvarez lag bei den Punktrichtern klar vorn, erst in den letzten Runden zog Golovkin an und sorgte für mehr Spannung, trotzdem stand am Ende ein einstimmiger Punktsieg für Alvarez (115:113, 115:113, 116:112).