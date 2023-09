Fury vs. Usyk: Mega-Kampf steht bevor - im Dezember in Saudi-Arabien?

„Unterschrieben“, prangt groß auf einem Post, der die Konterfeis der beiden Boxer zeigt. Und Warren schrieb: „Das ist der größte Kampf, den es in unserem Sport geben kann“. Zugleich dankte er dem saudischen Geschäftsmann Turki Al-Sheikh, der wohl an der Entstehung des Kampfes beteiligt gewesen war.

Der Fight soll bereits am 23. Dezember in der Kingdom Arena im saudischen Riyadh stattfinden. Als Alternativdatum wird ein Tag im Januar genannt.

Fury kämpft im Oktober

Kurios: Fury kämpft am 28. Oktober in einem Showduell gegen Ex-UFC-Champion Francis Ngannou. Für die Vorbereitung auf den Usyk-Fight bleiben ihm also rund acht Wochen.