Kabayel: Über WM-Kampf zu sprechen, wäre "etwas frech"

Zunächst tritt der 31-Jährige am Samstag (ab 17.00 Uhr) in Riad im Vor-Programm der Box-Stars Anthony Joshua und Deontay Wilder gegen den Russen Arslanbek Machmudow an. „Ich kann jetzt der Welt zeigen, dass ich da oben hingehöre und aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Über alles, was danach kommt, mache ich mir keine Gedanken“, sagte Kabayel.