Der Moment, nach dem der Sport nicht mehr derselbe war

Muhammad Ali: Mit großer Klappe zum Sieg über Sonny Liston

Als der Gong ertönt, dominiert Clay den Kampf, den er, hat er getönt, spätestens in der achten Runde beenden wird. Er ist aufreizend, lässt seine Deckung hängen, tänzelt leichtfüßig die Schläge des behäbig wirkenden, offenkundig nicht austrainierten Favoriten aus. In der vierten Runde scheint der Kampf zu kippen, Clay sieht nichts - Listons Handschuhe sind mit einem Reinigungsmittel präpariert. Clay will aufgeben, sein Coach Angelo Dundee schickt in wieder raus aus der Ecke.