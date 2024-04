Klitschkos mysteriöse Niederlage: Ein Rätsel, das bis heute ungelöst bleibt

Während seiner glanzvollen Profi-Karriere verlor Wladimir Klitschko lediglich fünf seiner 69 Kämpfe. Die wohl brisanteste Niederlage erlitt der Ukrainer vor 20 Jahren, am 10. April 2004, gegen den US-Amerikaner Lamon Brewster.

Die Ausgangslage vor dem in Las Vegas ausgetragenen Duell um den vakanten WBO-Titel war eindeutig: Der damals 28-jährige Klitschko befand sich in bester Form und startete den nächsten Anlauf auf den Box-Thron. Sein Gegner, der 30-jährige Brewster, hatte zwar Erfolg vorzuweisen, galt jedoch als technisch limitierter. Es deutete alles auf einen kurzen Kampf hin.

In den ersten Runden bestätigten sich die Erwartungen, Klitschko wurde seiner Favoritenrolle vollkommen gerecht und diktierte mit seiner Führhand das Geschehen. Bereits nach der zweiten Runde hatte „Dr. Steelhammer“ 45 Jabs gelandet, während Brewster insgesamt nur fünf Treffer erzielen konnte.

Klitschko bricht in Runde fünf ein

Trotz der Überlegenheit seines Gegners konnte sich der US-Amerikaner irgendwie in die fünfte Runde retten - und das, obwohl er in der vierten Runde bereits acht Sekunden am Boden gelegen hatte.