Boxen: Tyson-Comeback wegen Gesundheitsproblemen verschoben

Die geplante Ring-Rückkehr des ehemaligen Schwergewicht-Weltmeisters Mike Tyson ist verschoben worden. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, könne der 57-Jährige nach den jüngsten gesundheitlichen Problemen nicht antreten.

Der Showkampf gegen den 30 Jahre jüngeren Youtube-Star Jake Paul sollte am 20. Juli im Stadion des Football-Klubs Dallas Cowboys ausgetragen und bei Netflix übertragen werden.

„Aufgrund meines Magengeschwürs hat mir mein Arzt leider empfohlen, mein Training für ein paar Wochen zu lockern, um mich zu erholen“, sagte Tyson, der am Sonntag an Bord eines Flugzeugs über Übelkeit und Schwindel geklagt hatte und daraufhin medizinisch versorgt werden musste, dem Mirror: „Ich möchte meinen Fans auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung und Verständnis in dieser Zeit danken.“