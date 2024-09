Boxen: Fury nach Joshua-Pleite stinksauer

Als die krachende Niederlage von Anthony Joshua gegen seinen Landsmann Daniel Dubois am Samstagabend feststand, zeigte sich Tyson Fury gar nicht begeistert. Denn der sieht die Chancen auf einen Megafight gegen Joshua offensichtlich dahinschwinden.

Joshua war im WM-Kampf um den IBF-Schwergewichtsgürtel von seinem Kontrahenten regelrecht vorgeführt worden und vor 96.000 Zuschauern im Londoner Wembley Stadion in der fünften Runde auf die Bretter geschickt worden.

Und das befürchtete wohl auch Fury, der bei einem möglichen Kampf gegen Joshua auf eine hohe Gage hoffte. Als der vorzeitige K.o. von Joshua feststand, schaute er im Publikum konsterniert in die Runde und konnte es kaum fassen.

Fury: „Das hat mich eben 150 Millionen Pfund gekostet!“

In einem Video, welches TNT Sports auf X verbreitete, ist zu hören, wie der Boxer einer möglichen Millioneneinnahme nachtrauert. „Hört zu - das hat mich eben 150 Millionen Pfund gekostet“, raunte der Schwergewichtsboxer ins Publikum. Fury schickte im Video noch eine Beleidigung in Richtung Joshua hinterher und bekräftigte seine Meinung: „Natürlich hat es das. Er ist am Ende.“