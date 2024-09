Halmich vor Raab-Kampf: "Keine Spaßveranstaltung"

Die frühere Box-Weltmeisterin trifft beim Showfight am Samstag in Düsseldorf zum dritten Mal auf Stefan Raab.

Am Samstag (20.15 Uhr/RTL) treten Halmich und Raab in Düsseldorf nach 2001 und 2007 zum dritten Mal gegeneinander an, für die einstige Weltklasse-Boxerin ist es der erste Fight seit ihrem Karriereende vor 17 Jahren. "Jetzt bin ich keine Weltmeisterin mehr und auch nicht mehr aktiv, jetzt bin ich eine Privatperson. Und als diese steige ich auch in den Ring. Vielleicht denkt er, dass er jetzt die größten Chancen hat, aber ich muss sagen, ich habe im Training gemerkt, dass vieles noch da ist", erklärte die 47-Jährige.