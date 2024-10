Die grausame Demontage der größten aller Box-Legenden

Für dieses „Spiel“, den WM-Kampf in einer provisorischen Arena vor dem Caesars Palace in Las Vegas, war Ali im Alter von 38 Jahren nach zweijähriger Pause aus dem Box-Ruhestand zurückgekehrt - nachdem er zuvor schon in zwei Kämpfen gegen den vor zwei Jahren verstorbenen Leon Spinks keine gute Figur mehr abgegeben hatte.