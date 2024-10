Fury attackiert Rivalen: "Großen Fehler gemacht!"

„Du hattest deine Chance, konntest den Job aber nicht zu Ende bringen! Fehler“, richtete sich Fury bei Instagram direkt an seinen Rivalen. Der Brite hatte am 18. Mai im Kampf um den unangefochtenen Champion aller vier Box-Verbände eine bitte Niederlage gegen Usyk kassiert und wäre in der neunten Runde beinahe K.o. gegangen. Gleich mehrfach hatte der Ukrainer seinen Gegner in die Seile geschickt. Der 35-Jährige wirkte stark angeknockt, der Ringrichter zählte ihn im Stehen an, doch Fury machte weiter.