Mike Tyson: Als ein 20-Jähriger brutal zur Box-Legende aufstieg

Trevor Berbick stand auf - und fiel rückwärts wieder in die Seile. Auch sein zweiter Versuch aufzustehen, schlug fehl. Und während der sich mühsam berappelnde Berbick vom Ringrichter ausgezählt wurde, ging in der anderen Ringecke der Box -Stern eines 20-Jährigen auf: Mike Tyson.

Im Las Vegas Hilton Hotel und Casino, dem damals größtem Hotel der Welt in Winchester, Nevada, galt es in einem Box-Turnier den ersten unangefochtenen Champion seit Leon Spinks im Jahr 1978 zu küren. Tyson war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt, hatte zwölf Jahre weniger Erfahrung vorzuweisen als sein Konkurrent aus Jamaika.

Beeindruckende Zahlen

Beeindruckend. Für den 32 Jahre alten WBC-Champion ging es dagegen um die Titelverteidigung, nachdem Berbick in der ersten Runde Pinklon Thomas aus dem Turnier geworfen hat, galt es auch den aufmüpfigen Jüngling in die Schranken zu verweisen.

Technischer K.o.: Tyson überrollt Berbick

Der Startschuss: Was folgt, ist historisch!

Seine Bilanz in Profikämpfen wirkt fast schon erfunden, als hätte er lediglich gegen Amateure gekämpft. Dabei hat Tyson die besten Boxer der Welt reihenweise vorgeführt. Die heute 58 Jahre alte Boxsport-Ikone stieg in seiner Karriere 59-mal in den Ring und verließ ihn dabei 50-mal als Sieger, 44-mal durch Knock out. Der gebürtige New Yorker war der erste Weltmeister, der gleichzeitig von den drei Boxverbänden WBC, WBA und IBF anerkannt wurde.