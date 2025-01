Der mysteriöse Tod einer Box-Ikone

Das Foto Alis, der den niedergestreckten Liston mit den Worten „Get up, you bum!“ („Steh auf, du Penner!“) anbrüllt, ist das ikonische Ali-Bild schlechthin, eine der bekanntesten Aufnahmen der Sportgeschichte.

Wie sein späterer Rivale Ali wuchs Liston in armen, vom Rassismus geprägten Verhältnissen auf: Geboren um 1930 als zwölftes von 13 Kindern eines Baumwollfarmers in Arkansas (der genaue Geburtstag ist unklar) war seine Kindheit geprägt von einem gewalttätigen Vater, Zwang zur Kinderarbeit und schlechter Bildung - Liston lernte bis an sein Lebensende nie lesen und schreiben.

Vom Schwerverbrecher zum Box-Weltmeister

Liston vs. Patterson: Eine aufgeladene Rivalität

Liston vor Kämpfen verhöhnt und beleidigt

Listons Tod: Grauenvoll und bis heute nicht restlos geklärt

Am 29. Juni 1970 bestritt und gewann Liston gegen Chuck Wepner seinen letzten Kampf, rund sechs Monate später wurde der Ex-Weltmeister am 5. Januar 1971 tot in seiner Wohnung in Las Vegas gefunden.