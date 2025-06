Und dann tat die Box-Ikone das Ungeheuerliche

Mike Tyson vs. Evander Holyfield: Der Ohrbiss

Mike Tyson hatte ersten Absturz schon hinter sich

Evander Holyfield gewann erstes Duell 1996

Doch Tyson hatte damit nur scheinbar nahtlos angeknüpft an seine besten Zeiten, die Schnelligkeit und Schlagstärke war nicht mehr dieselbe wie früher. Holyfield entblößte das schon im ersten Kampf mit Tyson am 9. November 1996 - an dessen Ende er „Iron Mike“ durch Technischen K.o. in der 11. Runde entthronte.