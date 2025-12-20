Newsticker
Kieferbruch! Paul nach Joshua-Kampf im Krankenhaus

Paul nach Joshua-Kampf schwer verletzt

Jake Paul muss nach der Niederlage gegen Anthony Joshua ins Krankenhaus. Der Influencer zog sich einen Kieferbruch zu.
Jake Paul gibt vor dem Fight gegen Anthony Joshua verbal Vollgas und fällt mit kreativen Beleidigungen und maximalem Selbstbewusstsein auf.
Moritz Thienen
Lange tapfer gekämpft, am Ende doch k.o. gegangen. Influencer Jake Paul unterlag im Multi-Millionen-Dollar-Fight gegen den ehemaligen Box-Weltmeister Anthony Joshua.

Dabei hielt Paul aber deutlich länger durch, als es viele Experten gedacht hätten. Erst in der sechsten von acht angesetzten Runden ging er nach einer Kombination des deutlich erfahreneren und größeren Joshua mit einer krachenden Rechten k.o.

Die Schläge hatten aber nicht nur sportliche Konsequenzen, sondern auch medizinische. Wie der Influencer in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, zog er sich beim Kampf einen doppelten Kieferbruch zu.

Boxen: Jake Paul ahnte seinen Kieferbruch schon

Dass er sich durchaus schwerer verletzt haben könnte, hatte er schon direkt nach dem Kampf angedeutet.

„Ich glaube, mein Kiefer ist gebrochen“, sagte Paul im Netflix-Interview und spuckte zur Demonstration ordentlich Blut.

Gerade am Kiefer hatte ihn Joshua bei seinem K.o.-Treffer ordentlich erwischt. Spaß hatte Paul trotzdem: „Ich fühle mich gut, das hat Spaß gemacht, ich habe alles gegeben, ich hatte eine großartige Zeit.“

„Anthony ist ein großartiger Kämpfer, und ich habe ordentlich aufs Maul bekommen, aber darum geht es in diesem Sport – und ich werde immer wieder zurückkommen und weiter gewinnen", sagte Paul weiter.

