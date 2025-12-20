Kieferbruch! Paul nach Joshua-Kampf im Krankenhaus

Lange tapfer gekämpft, am Ende doch k.o. gegangen. Influencer Jake Paul unterlag im Multi-Millionen-Dollar-Fight gegen den ehemaligen Box-Weltmeister Anthony Joshua.
Paul nach Joshua-Kampf schwer verletzt
Dabei hielt Paul aber deutlich länger durch, als es viele Experten gedacht hätten. Erst in der sechsten von acht angesetzten Runden ging er nach einer Kombination des deutlich erfahreneren und größeren Joshua mit einer krachenden Rechten k.o.
Die Schläge hatten aber nicht nur sportliche Konsequenzen, sondern auch medizinische. Wie der Influencer in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, zog er sich beim Kampf einen doppelten Kieferbruch zu.
Boxen: Jake Paul ahnte seinen Kieferbruch schon
Dass er sich durchaus schwerer verletzt haben könnte, hatte er schon direkt nach dem Kampf angedeutet.
„Ich glaube, mein Kiefer ist gebrochen“, sagte Paul im Netflix-Interview und spuckte zur Demonstration ordentlich Blut.
Gerade am Kiefer hatte ihn Joshua bei seinem K.o.-Treffer ordentlich erwischt. Spaß hatte Paul trotzdem: „Ich fühle mich gut, das hat Spaß gemacht, ich habe alles gegeben, ich hatte eine großartige Zeit.“
„Anthony ist ein großartiger Kämpfer, und ich habe ordentlich aufs Maul bekommen, aber darum geht es in diesem Sport – und ich werde immer wieder zurückkommen und weiter gewinnen", sagte Paul weiter.