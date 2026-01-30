Nach tödlichem Auto-Unfall: Joshua teilt emotionales Video

SID 30.01.2026 • 07:46 Uhr Wenige Wochen nach dem Crash in Nigeria meldet sich Anthony Joshua hat in einem emotionalen Video zu Wort. Der Boxer muss seine Tränen zurückhalten.

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua hat nach dem tödlichen Autounfall in Nigeria in einem emotionalen Video seiner verstorbenen Freunden gedacht. „Ich weiß, was ich zu tun habe“, sagte der Brite in dem bei Youtube veröffentlichten Video, in dem er zwischenzeitlich seine Tränen zurückhalten musste: „Ich werde das tun, was ihnen gegenüber richtig ist, das tun, was ihren Familien gegenüber richtig ist, und es geht darum, was wichtig ist.“

Über seine weiteren Boxpläne machte er zwar keine konkreten Angaben, betonte jedoch, dass „die Mission weitergehen muss“, so Joshua: „Es geht nicht um das Vermächtnis, es geht nur darum, das Richtige zu tun, und ich weiß, dass ich das Richtige für sie tun werde.“ Er verstehe, was die beiden, die er als seine „Brüder“ bezeichnete, „für ihre Familien tun wollten“, und es sei sein Ziel, „ihnen weiterhin dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen“.

Joshua: Spekulationen um Karriereende

Am 29. Dezember war Joshua als Beifahrer bei einem schweren Unfall mit leichten Verletzungen davongekommen, während seine langjährigen Weggefährten Latif Ayodele und Sina Ghami noch an der Unfallstelle starben. Ghami war Joshuas langjähriger Kraft- und Konditionstrainer, Ayodele sein persönlicher Coach.