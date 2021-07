AEW: Kenny Omega vs. Hangman Page nicht mehr für All Out geplant

Omega vs. Page sei der Originalplan gewesen, aber er hätte sich geändert, so der Observer. Ein genauer Grund wurde nicht genannt, es liegt jedoch der Schluss nahe, dass AEW das lang aufgebaute Match nicht in den Schatten des offensichtlich für All Out angesetzte Pay-Per-View-Debüt des allem Anschein nach frisch verpflichteten CM Punk stellen will.