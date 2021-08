AEW verpflichtet bei WWE geflopptest Duo 2point0 (Ever-Rise) fest

Wie Ligaboss Tony Khan in der Nacht zum Freitag via Twitter bekanntgab, hat er das Tag Team 2point0 verpflichtet. Das bei WWE als Ever-Rise antretende Duo aus Matt Lee (ehemals: Matt Martel) und Jeff Parker (Chase Parker) hat seinen Probelauf bei AEW bestanden. Am Mittwoch waren sie die Gegner von Legende Sting und Darby Allin beim spektakulären TV-Comeback des Stingers.