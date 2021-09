AEW: Lio Rush unterschreibt - rätselhaftes Debüt-Video

Seinen ersten Auftritt bei AEW absolvierte Rush im Mai als Überraschungsteilnehmer der Casino Battle Royale beim Pay Per View Double or Nothing. Dabei zog er sich eine schwere Schulterverletzung zu, nach der er überraschend verkündete, seine Karriere zu beenden - die Folgen seiner Verletzung hätten den jungen Vater auch psychisch zu sehr beeinträchtigt.