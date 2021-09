Daffney tot: WWE-Legende Mick Foley macht sich Vorwürfe

Er sei „froh“, dass er die von ihm hoch geachtete Daffney damals an seiner Seite gehabt hätte, schrieb Foley, der selbst für halsbrecherische und gefährliche Stunts bekannt war, im Ring sogar ein Ohr verlor. Was ihn jedoch plagt: „Sie war nach diesem Kampf nie mehr dieselbe und es tut mir so leid, dass ich an etwas beteiligt war, das das Ende ihrer Ringkarriere verursacht und womöglich auch ihre psychischen Probleme verschlimmert hat, mit denen sie bis zu ihrem Tod gekämpft hat.“